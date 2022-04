POST GARA 🎙️

16 apr 2022

L’Unipol Domus ha accolto il suo ingresso in campo con una standing ovation da brividi: Marko Rog ha inanellato la terza presenza consecutiva e sta ritrovando gara dopo gara il giusto ritmo partita. Al termine di Cagliari-Sassuolo il croato ha parlato ai microfoni dei media presenti.

ANCORA TANTO DA FARE

“Ci tenevamo particolarmente a questa partita, ma abbiamo ancora tanto da fare. Ci godiamo la Pasqua e da martedì torniamo a lavorare per preparare lo scontro diretto contro il Genoa, non ci dobbiamo assolutamente accontentare di questi tre punti”

COMPLIMENTI A TUTTI

“I complimenti vanno fatti a tutti: a chi è entrato a partita in corso così come a chi ha iniziato dal primo minuto, abbiamo tutti fatto una grande partita. Volevamo fare bene e oggi si è visto”.

L’ENTUSIASMO CHE SERVIVA

“Quando sono arrivati i risultati negativi abbiamo sofferto tutti insieme, avevamo bisogno di un po’ di entusiasmo. Anche i tifosi ci hanno dato una grossa mano, lo stadio era con noi e dobbiamo ringraziarli”.

IL RITORNO IN CAMPO

“Mi ha fatto male stare così tanto tempo lontano dal campo, è stato strano. Soffrivo a non poter dare il mio contributo, ma ora sono tornato e darò tutto come prima”.