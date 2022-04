POST GARA 🎙️

16 apr 2022

È il suo quarto gol stagionale, probabilmente quello più importante fin qui: Alessandro Deiola ha deciso Cagliari-Sassuolo con una zampata vincente a fine primo tempo che regala ai rossoblù tre punti preziosissimi in vista delle ultime cinque partite di campionato. Intervistato nell’immediato post-gara dai media presenti, di seguito le sue parole:

CONTA LA SQUADRA

“Sono contento per il mio gol, oggi ho anche raggiunto le cento presenze con la maglia della mia terra. La soddisfazione più grande però è di aver dato alla squadra tre punti fondamentali che ci danno ossigeno per andare a Genova a fare un’altra battaglia. Quelle che affronteremo da qui alla fine sono tutte finali, siamo padroni del nostro destino. Decidiamo noi come andrà a finire, ma giocando come oggi raggiungeremo l’obiettivo”.

PRONTI PER GENOVA

“Nelle ultime uscite avevamo subito un leggero calo dopo l’ottimo inizio del girone di ritorno, ma già nella partita con la Juventus abbiamo dimostrato di esserci. Dopo oggi ne siamo sempre più convinti, anche se dobbiamo archiviare subito la vittoria e pensare già alla prossima, che sarà la battaglia più importante del nostro campionato”.

IL DODICESIMO UOMO

“Il mio sfogo nell’esultanza è quello di tutta la squadra, figlio degli ultimi cinque risultati negativi che arrivavano dopo due mesi in cui avevamo fatto molto bene: siamo una famiglia e siamo tutti disposti a lottare l’uno per l’altro. Solo noi possiamo portare dalla nostra parte questo pubblico, che ci aiuterà e sarà il nostro dodicesimo uomo in campo. A chi dedico il gol? A mia moglie e le mie figlie”.