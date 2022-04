Enzo Francescoli all’Unipol Domus

15 apr 2022

È tra i più grandi calciatori di tutti i tempi ad aver mai indossato la maglia rossoblù: Enzo Francescoli è di nuovo nella sua Cagliari e ha visitato l’Unipol Domus: questa sera ha percorso la zona museale dello stadio, riscoprendo i cimeli che testimoniano il suo passaggio nell’Isola.

Indimenticabili per tutti i tifosi le giocate da fantasista puro che hanno illuminato le tribune gremite del Sant’Elia: il “Principe”, con la sua infinita classe ed eleganza, è stato tra gli artefici della qualificazione in Coppa UEFA, arrivata al termine del campionato 1992/93.

Al termine della visita, si è concesso ai microfoni del Club per un’intervista esclusiva dove ha ripercorso le sue tre stagioni in Sardegna. Domani, in occasione della gara con il Sassuolo, Francescoli potrà riabbracciare il popolo rossoblù.



QUI LA VIDEO-INTERVISTA