-2 al Sassuolo

14 apr 2022

+ -

Prosegue la preparazione al match di sabato: questo pomeriggio i rossoblù di mister Mazzarri si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. Mobilità e circuiti di tecnica e rapidità per iniziare; a seguire focus tattico e conclusioni a rete.

Raoul Bellanova ha svolto una parte della seduta con la squadra; personalizzato per Luca Ceppitelli. Terapie per Adam Obert, che ha riportato in allenamento un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, ed Edoardo Goldaniga.

Questa sera il gruppo si ritroverà ad Asseminello per cominciare il ritiro, domani (venerdì 15) è in programma la rifinitura. Mister Mazzarri presenterà la gara ai media alle 12.30: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.