12 apr 2022

Il 12 aprile 1970 un gruppo di uomini con i Quattro Mori sul petto si laureava Campione d’Italia. Era il Cagliari costruito con sagacia dal general manager Andrea Arrica e plasmato dall’allenatore-filoso Manlio Scopigno. Capocannoniere stagionale con 21 reti all’attivo Luigi Riva da Leggiuno, tra gli attaccanti più forti di tutti i tempi; la difesa, capitanata da Pierluigi Cera, primo libero di costruzione della storia del calcio italiano, aveva subito solo 11 reti, tutt’oggi il record nei campionati a 16 squadre.

I rossoblù alzarono il trofeo al termine di un cammino trionfale concluso con 45 punti (4 in più dell’Inter, seconda), 17 vittorie, 11 pareggi e appena 2 sconfitte. Numeri che non bastano a descrivere l’importanza di quell’evento, entrato di diritto tra i fatti più rilevanti della storia della Sardegna. Come definito dagli esperti e giornalisti dell’epoca fu il riscatto sociale di un’intera regione, anche per i tanti sardi che avevano lasciato l’Isola: epocali le gare della squadra nella penisola con il pienone di tifosi ospiti sugli spalti, come se il Cagliari giocasse all’Amsicora anche in trasferta.

Il 12 aprile non sarà mai una data come le altre: quel giorno di 52 anni fa un intero popolo scoprì di poter sognare in grande. La forza dirompente di quell’impresa l’ha tramandata di generazione in generazione: oggi come allora, le gesta di quegli eroi fanno emozionare e rendono orgoglioso chi ama i colori rossoblù.

Buon compleanno, Scudetto!