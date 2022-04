Cagliari-Sassuolo, i biglietti

11 apr 2022

+ -

Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Sassuolo, gara della 33ª giornata di Serie A, in programma sabato 16 aprile alle 12.30.

Tagliandi disponibili online sul circuito TicketOne. Tre tariffe uniche, una per settore: Curve a 7€, Distinti a 15€ e Tribuna a 25€ (qui tutti i dettagli).

A disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate. L’acquisto presso tutti i canali di vendita prevede un sovrapprezzo di 1€ pari ai costi di prevendita.

In occasione di questa partita gli Under 18, fino a esaurimento posti, potranno entrare in tutti i settori dell’Unipol Domus al prezzo promozionale di 5€.

Per accedere allo stadio sarà sufficiente presentare il proprio “green pass base”; valide quindi anche le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dell’impianto sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.