Lavori tecnico-atletici

10 apr 2022

+ -

Subito testa al prossimo impegno di campionato: i rossoblù sono scesi in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Due gruppi di lavoro: i calciatori con più minutaggio ieri in gara hanno svolto un allenamento defaticante. Per gli altri la seduta è iniziata con degli esercizi di mobilità, a seguire circuito tecnico-atletico ed una partita giocata a campo ridotto.

Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Luca Gagliano. A riposo Edoardo Goldaniga per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato in allenamento: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.

La squadra si ritroverà nuovamente ad Asseminello martedì pomeriggio.