Buon compleanno, Sebastian!

05 apr 2022

Ha esordito in Serie A con il Cagliari neanche ventenne. Punto di riferimento della selezione polacca U21, Sebastian Walukiewicz è arrivato presto a vestire anche la maglia della Nazionale maggiore, con cui ha esordito nell’ottobre 2020 nel 5-1 contro la Finlandia.

Quarantaquattro presenze sinora totalizzate in rossoblù, ora di nuovo in gruppo per offrire alla squadra il suo contributo verso il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Il difensore compie oggi 22 anni: tanti auguri di buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio, Seba!