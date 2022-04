SALA STAMPA 🎙️

03 apr 2022

Dopo Udinese-Cagliari, il tecnico rossoblù Walter Mazzarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Conosco queste situazioni, quando perdi 5-1 non ha molto senso parlare della partita in sé, di episodi o altro. Ci metto la faccia, mi prendo le mie responsabilità per questa sconfitta. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, abbiamo già subito certe batoste in passato e abbiamo reagito: parlerò con i ragazzi perché mi aspetto una reazione immediata e forte. Oggi posso solo chiedere scusa a tutti, io a nome di tutto il gruppo: ora dobbiamo guardarci in faccia e rispondere subito. C'è tempo, il campionato ci dà modo di rialzarci, io per primo non devo essere presuntuoso a livello di scelte, per le quali sono il primo responsabile. Chiediamo perdono a tutti, a cominciare dai nostri tifosi e ai tanti di loro che sono venuti qui a Udine".