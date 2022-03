31 mar 2022

Nuovo allenamento pomeridiano per il Cagliari in vista della trasferta di Udine: per i ragazzi di mister Walter Mazzarri focus su tecnica e tattica. Dopo la consueta attivazione, la squadra ha lavorato prima sul possesso palla e poi su una serie di esercitazioni tattiche svolte in funzione della gara. A chiudere una partita giocata su campo ridotto ed una sessione di calci piazzati.

Hanno svolto l’intero allenamento con la squadra Rog e Walukiewicz, così come i nazionali Joao Pedro, Cragno, Bellanova, Lovato e Obert. Personalizzato per Ceppitelli e Gagliano.

Domani, venerdì 1° aprile, una nuova seduta in programma al pomeriggio.