30 mar 2022

Squadra impegnata in una doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini: prosegue la preparazione alla sfida di domenica contro l’Udinese, gara della 31ª giornata del campionato di Serie A, in programma alla Dacia Arena.

Al mattino i rossoblù hanno lavorato in palestra con esercizi dedicati allo sviluppo della forza, poi parte atletica in campo. A seguire esercitazioni sull’uno contro uno e tre contro tre. Nel pomeriggio mobilità, tattica e una partita giocata in spazi ridotti.

Andrea Carboni, dopo gli impegni con l’U20 azzurra, si è regolarmente allenato con la squadra. Ad Asseminello anche Raoul Bellanova e Matteo Lovato: i due calciatori dell’U21 hanno svolto un lavoro defaticante. Parzialmente in gruppo Marko Rog e Sebastian Walukiewicz; personalizzato per Luca Ceppitelli e Luca Gagliano.

Una nuova seduta di allenamento è stata fissata per domani, giovedì 31, al pomeriggio.