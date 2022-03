I Nazionali rossoblù

30 mar 2022

Si sono conclusi gli impegni dei calciatori rossoblù con le proprie selezioni nazionali. Oltre all’esordio in azzurro di Joao Pedro, l’ultima tornata di gare ha confermato Matteo Lovato e Raoul Bellanova tra i punti cardine dell’Under 21. Obiettivo qualificazione Mondiale raggiunto per Keita Baldé con il suo Senegal. Bene Andrea Carboni con l’Italia U20 e Adam Obert con l’Under 21 slovacca. Grande soddisfazione per il centrale della Primavera Iurie Iovu, a segno per la prima volta in carriera con la maglia della Nazionale moldava U21.

La selezione guidata da Paolo Nicolato porta a casa 4 punti tra Montenegro (1-1) e Bosnia (1-0), rinsaldando la prima posizione nel girone F valido per la qualificazione agli europei di categoria. Gli azzurrini vantano 17 punti in classifica, a +3 e con una partita in meno sulla Svezia seconda. Titolari in entrambe le sfide e mai sostituiti Lovato e Bellanova.

Novanta minuti anche per Carboni nella penultima sfida dell’Italia U20 nel Torneo 8 Nazioni contro la Germania: 1-1 il risultato al termine dell’incontro. La manifestazione per l’Italia si è conclusa con il 5-0 sulla Norvegia che ha permesso ai ragazzi di Bollini di raggiungere la vetta della classifica con 12 punti, in attesa dell’Inghilterra inseguitrice a due lunghezze e con una partita in meno: contro gli scandinavi Carboni è subentrato nei minuti finali del match.

C’è anche il nome di Iovu tra i marcatori della Moldavia U21 nel 4-0 su Gibilterra. Il centrale della Primavera rossoblù, in campo dal primo minuto, ha siglato il secondo gol dei suoi al 61’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per Iovu, che ha già avuto la possibilità di esordire con la nazionale maggiore, si tratta della prima marcatura in carriera con una selezione del suo Paese. La Moldavia si assesta così al terzo posto del girone E valido per la qualificazione agli europei U21, dietro Svizzera e Olanda.

Impegnato nelle qualificazioni agli europei Under 21 anche Obert con la sua Slovacchia, in campo per tutti i novanta minuti nella sfida persa 3-2 con la Spagna. Il girone C vede gli iberici in vetta, con la Slovacchia in terza posizione a -3 dalla Russia seconda.