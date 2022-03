26 mar 2022

+ -

Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblù di Walter Mazzarri, in campo al Centro sportivo di Assemini. La squadra è stata impegnata inizialmente in un circuito di rapidità: a seguire, esercitazioni sul possesso palla e spazio alla tattica con delle partite a tema. Marko Rog e Sebastian Walukiewicz hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Ha proseguito il personalizzato Luca Gagliano.

Una nuova seduta è in programma domani, domenica 27, al pomeriggio.