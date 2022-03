Partite a tema

24 mar 2022

+ -

Giovedì di lavoro al Centro sportivo di Assemini, dove i rossoblù sono stati impegnati in una nuova seduta pomeridiana: ad assistere all’allenamento odierno il presidente Tommaso Giulini.

Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dal suo staff, la squadra ha iniziato in palestra con dei circuiti di forza; poi i calciatori sono scesi in campo per svolgere prima un lavoro di tipo atletico, a seguire esercitazioni tecniche e sul possesso palla. La sessione è terminata con una serie di partitelle a tema.

In gruppo Daniele Baselli, negativo al Covid. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Marko Rog e Sebastian Walukiewicz. Personalizzato per Luca Gagliano.

I rossoblù si ritroveranno al Centro sportivo di Assemini domani pomeriggio, venerdì 25.