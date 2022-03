POST GARA 🎙️

20 mar 2022

Joao Pedro ha parlato ai microfoni dei media presenti all’Unipol Domus al termine di Cagliari-Milan. Il suo pensiero sul momento della squadra e l’emozione per la convocazione in Nazionale:

MANTENERE LA CALMA

“Il campionato è lungo, fatto di momenti positivi e negativi. Tornati dalla sosta natalizia siamo riusciti a giocare come ci chiedeva mister Mazzarri. Il gol mi manca da un po’ e questo fa male, non mi capitava da tanto per un tempo così lungo, ma devo continuare a lavorare e mantenere l’equilibrio perché prima o poi le reti arriveranno”.

LA CHIAMATA DELLA NAZIONALE

“Sono contento per la convocazione in Nazionale, è un momento unico e importantissimo. Ero molto ansioso prima che uscissero i convocati, è stato bello quando il direttore Capozucca me lo ha comunicato, ma la cosa più emozionante è stata sentire felice la mia famiglia”.