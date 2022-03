La storia di Artiom

19 mar 2022

L’Unipol Domus accoglie oggi un gradito ospite in occasione della gara Cagliari-Milan: si tratta di Artiom, ragazzo nato del 2007, arrivato in Sardegna durante la fuga dalla guerra in Ucraina.

Nella sua città natale Odessa, attualmente al centro del conflitto, ha sviluppato una forte passione per il calcio e in particolare per il campionato italiano. Il Club rossoblù gli darà la possibilità di continuare ad allenarsi nel suo Settore giovanile. Ad accoglierlo allo stadio il DG Mario Passetti, il responsabile del Settore giovanile Bernardo Mereu e il coordinatore tecnico delle formazioni U16, U15, U14 e U13 Oscar Erriu: è stata anche l'occasione per consegnare al ragazzo il suo primo kit da allenamento.

Il Cagliari Calcio è lieto di poter regalare a un ragazzo di appena quindici anni la possibilità di giocare e divertirsi anche in un momento così complesso: lo sport unisce, può e deve farsi portatore di pace, trasmettendo ai più giovani i valori dell’amicizia e dell’integrazione.