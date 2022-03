I Nazionali rossoblù

18 mar 2022

Saranno dieci i calciatori del Cagliari, tra prima squadra e Settore giovanile, impegnati con le loro rispettive Nazionali nella settimana di sosta dei campionati.

Joao Pedro e Cragno (Italia) sono stati convocati per i Playoff Mondiali: gli Azzurri sfideranno in semifinale la Macedonia del Nord giovedì 24 marzo, successivamente l'eventuale finale si disputerà martedì 29 contro la vincente tra Turchia e Portogallo. Obiettivo Qatar anche per Keita (Senegal) nella terza fase di qualificazioni; gli U21 Bellanova, Lovato (Italia), Obert (Slovacchia) e Iovu (Moldavia) parteciperanno alle sfide di qualificazione agli Europei di categoria. Amichevoli in vista invece per Carboni (Italia U20) e Marin (Romania). L’Under 17 Iliev (Bulgaria) prenderà parte al Training Camp finalizzato alla preparazione degli Europei di categoria.

Di seguito, l’elenco delle gare in programma:

Joao Pedro, Alessio Cragno (Italia)

Italia-Macedonia del Nord, 24/03/2022, ore 20.45

Playoff Mondiali | Palermo

Keita Baldé (Senegal)

Egitto-Senegal, 25/03/2022, ore 20

Qualificazioni Mondiali | Cairo

Senegal-Egitto, 29/03/2022, ore 18

Qualificazioni Mondiali | Diamndiadio

Raoul Bellanova, Matteo Lovato (Italia U21)

Montenegro-Italia, 25/03/2022, 18.30

Qualificazioni Europei | Pogdorica

Italia-Bosnia e Erzegovina, 29/03/2022, ore 17.30

Qualificazioni Europei | Trieste

Adam Obert (Slovacchia U21)

Slovacchia-Irlanda del Nord, 25/03/2022, ore 16

Qualificazioni Europei | Zilina

Slovacchia-Spagna, 29/03/2022, ore 16

Qualificazioni Europei | Zilina

Iurie Iovu (Moldavia U21)

Gibilterra-Moldavia, 29/03/2022, ore 13

Qualificazioni Europei | Gibilterra

Andrea Carboni (Italia U20)

Italia-Germania, 24/03/2022, ore 17

Amichevole | Ascoli

Norvegia-Italia, 28/03/2022, ore 18

Amichevole | Sarpsborg

Razvan Marin (Romania)

Romania-Grecia, 25/03/2022, 19.15

Amichevole | Bucarest

Israele-Romania, 29/03/2022, 19.45

Amichevole | Tel Aviv