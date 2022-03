Doppia seduta ad Asseminello

15 mar 2022

I rossoblù di mister Mazzarri al lavoro al Centro sportivo di Assemini, impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento. Al mattino sessione di forza in palestra, a seguire squadra in campo: tecnica individuale, esercitazioni sul possesso palla e sul 3 contro 3. Al pomeriggio attivazione tecnica con dei torelli e tattica: giochi di posizione e partita a tema. A chiudere la giornata una partitella giocata in spazi ridotti. Lavori individuali per Nandez.

Domani, mercoledì 16, nuova seduta pomeridiana.