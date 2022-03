SALA STAMPA 🎙️

12 mar 2022

La sconfitta dell'"Alberto Picco" di La Spezia brucia per i rossoblù, con il tecnico Walter Mazzarri che analizza quanto successo sul prato ligure.

CAGLIARI STERILE

"Purtroppo non abbiamo fatto bene, forse sentivamo troppo il peso della partita e abbiamo pagato. Possesso palla e tiri in porta, le statistiche contano poco se non incidi. Lo Spezia ha fatto due gol e vinto la partita, noi purtroppo non abbiamo creato quel che serviva. Due errori tecnici hanno dato coraggio allo Spezia, ci siamo impauriti, forse la squadra ha sentito troppo il momento. Dalbert? Zoppicava da un po' dopo l'episodio del calcio di rigore e ho preferito aspettare l'intervallo prima di toglierlo per tenere gli slot disponibili per i cambi. Abbiamo cambiato qualcosa sugli esterni ma non siamo riusciti a variare lo spartito".

ERRORI FATALI

"Contro la Lazio abbiamo pagato il fatto che loro ci aspettassero e ripartissero, oggi ci costano cari due errori gravi in una partita un po' sporca, tesa, con tanti lanci lunghi e seconde palle, in un clima ovviamente infuocato a favore dell'avversario. Lo Spezia nel primo tempo ha impegnato Cragno nei calci piazzati, sono stati più bravi di noi in quelle situazioni e negli episodi, ora dobbiamo ricompattarci e provarci contro qualsiasi avversario, a cominciare dal Milan sabato sera. Abbiamo visto che possiamo fare bene quando mettiamo in pratica determinati concetti ciò e gli episodi ci girano un po' a favore. Il Cagliari si deve svegliare perché sennò perdiamo il vantaggio dato delle cose buone fatte nell'ultimo periodo".

POCA BRILLANTEZZA

"Non eravamo molto brillanti né precisi tecnicamente, siamo partiti benino poi però abbiamo iniziato a commettere molti errori e lo Spezia si è galvanizzato, facendosi sempre più aggressivo nel chiudere gli spazi e attaccarci. Non so se ci fosse il calcio d'angolo da cui è scaturito il vantaggio dei padroni di casa, è stata una giornata negativa sotto ogni aspetto. Ai ragazzi ricordo sempre che ora gli avversari ci rispettano e aspettano con animo e preparazione più di prima, frutto dei nostri buoni risultati nel 2022. Dobbiamo capire questo e avere la mentalità adeguata".