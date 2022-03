POST GARA 🎙️

12 mar 2022

Non è bastata ai rossoblù la prodigiosa parata di Alessio Cragno nel primo tempo sul calcio di rigore battuto da Verde e altri interventi importanti: il portiere rossoblù ha commentato la sconfitta di La Spezia ai microfoni dei media nel post-partita.

MIGLIORARE SEMPRE

“È stata una partita difficile, loro sono stati molto aggressivi e sono entrati in fiducia anche per nostri errori. Abbiamo avuto chance, dovevamo essere più lucidi e gestire meglio alcune situazioni. Dobbiamo mettercela tutta per riuscire a migliorare: le altre squadre hanno iniziato a conoscerci e rispettarci e spesso si chiudono in difesa per colpire in ripartenza”.

TESTA ALLE PROSSIME

“Ci vuole equilibrio, sapevamo che quella di oggi era una partita importante ma non decisiva. Non abbiamo sfruttato l’occasione, davanti a noi ci aspettano altre sfide dove far di tutto per ottenere punti”.

IL RIGORE PARATO

“La soddisfazione personale per un rigore parato passa sempre in secondo piano se il risultato di squadra non è stato quello che volevamo”.