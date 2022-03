Doppia seduta ad Asseminello

08 mar 2022

Nuova giornata di allenamento per il Cagliari, impegnato oggi al Centro sportivo di Assemini in una doppia seduta in vista dello Spezia. I rossoblù di mister Mazzarri hanno cominciato la mattinata di lavoro in palestra: esercizi sullo sviluppo della forza. La squadra si è quindi trasferita in campo per delle esercitazioni sull’uno contro uno e tre contro tre. La sessione si è conclusa con dei lavori specifici per reparti. Nel pomeriggio, dopo una serie di torelli, focus tattico, possesso palla e una partita giocata su spazi ridotti. Proseguono nel personalizzato Damir Ceter e Nahitan Nandez.

Domani, mercoledì 9, lo staff ha fissato un nuovo allenamento, programmato al pomeriggio.