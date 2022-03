Cagliari-Milan, i biglietti

07 mar 2022

Al via la prelazione dei biglietti per Cagliari-Milan, gara della 30ª giornata di Serie A, in programma sabato 19 marzo alle 20.45. Dalle ore 16 di oggi, lunedì 7 marzo, i possessori di abbonamento 5 o 3 gare potranno acquistare i tagliandi in via esclusiva. Da mercoledì 9 (ore 16.30) inizierà la vendita libera.

I tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito TicketOne. Tre tariffe uniche, una per settore: prezzi a partire da 20€ per chi compra il proprio titolo entro domenica 13 marzo (qui i dettagli).

Considerato il grande entusiasmo dimostrato dai tifosi rossoblù nelle ultime gare casalinghe, saranno a disposizione anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate.

Sono previsti dei sovrapprezzi pari ai costi di prevendita: 3€ per gli acquisti effettuati online, 5€ per quelli effettuati al ticket service o nelle ricevitorie autorizzate. Gli Under 12 potranno usufruire del prezzo promozionale di 10€ in tutti i settori dell’Unipol Domus.

L’ingresso allo stadio sarà possibile presentando il proprio super green pass; non saranno valide le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dello stadio sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.