INTERVISTA 🎙️

“L’umore dopo una sconfitta non è mai il massimo, ma siamo consapevoli di aver affrontato un avversario molto forte che ha fatto una grande partita”. Parole di Mario Passetti, ospite della trasmissione televisiva “Videolina Sport”. Il direttore generale rossoblù ha parlato di attualità, lotta salvezza e programmi futuri: di seguito un estratto del suo intervento.

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO

“Ieri abbiamo peccato un po’ di presunzione, questa Lazio non può essere affrontata a viso aperto come abbiamo fatto nelle altre partite. Probabilmente i tanti risultati positivi di fila hanno un po’ influito sull’atteggiamento. Ci servono punti, non siamo una squadra che può prendere gol in ripartenza. Dobbiamo ritrovare la cattiveria di chi si vuole salvare a tutti i costi”.

IL CONTRIBUTO DI TUTTI

“Durante il mercato invernale sono arrivati giocatori che da subito hanno dimostrato una grande voglia di partecipare alla causa. Chiunque abbia fatto parte di questa squadra ha provato a dare il suo contributo. L’obiettivo della salvezza è complesso, abbiamo creato un gruppo che sia completamente concentrato sul rimanere in Serie A”.

IL LAVORO DELLA SETTIMANA

“In questi mesi alcuni ragazzi che inizialmente giocavano poco sono diventati fondamentali: l’idea di allenatore e società è quella di valutare gli allenamenti e premiare chi lavora meglio in settimana. Tutto il gruppo tiene al Cagliari e c’è un ottimo amalgama tra giocatori esperti e più giovani. Chi arriva può subito esprimere sé stesso senza paure: questo è merito di allenatore, staff e giocatori”.

LA DEDIZIONE DI MAZZARRI

“Il nostro allenatore vive profondamente il momento della gara, i ragazzi lo conoscono e quello che accade la domenica non è mai una sorpresa. La partita viene preparata nei dettagli, con tante riunioni nei giorni precedenti. Chi scende in campo sa quello che deve fare. Sinceramente l’abnegazione di Walter Mazzarri sul lavoro l’ho vista poche volte in vita mia, vive al centro sportivo ed è totalmente focalizzato sul Cagliari”.

IL SETTORE GIOVANILE

“Siamo particolarmente soddisfatti degli ottimi risultati del nostro settore giovanile. Merito del grande lavoro dei responsabili Bernardo Mereu, Pierluigi Carta, Daniele Conti e Oscar Erriu. Dalla Primavera all’Under 13, passando per il progetto delle Academy che coinvolge l’intero territorio isolano. Si sta creando un metodo e una cultura del lavoro importante, linfa vitale per un Club come il nostro”.

TANTE GARE DA RECUPERARE

“Non aver ancora la data del recupero di sfide cruciali è un problema oggettivo. Quando viene rinviata una partita scattano tre gradi di giudizio e così quasi la metà delle squadre ha partite da recuperare. Questo falsa il campionato, sono gare che vanno giocate quando la lotta salvezza è ancora nel vivo. È importante per la regolarità del campionato”.

IL PROGETTO STADIO

“Nel giro di qualche mese depositeremo il progetto definitivo per il nuovo stadio. L’aumento del costo delle materie prime e la Federazione che ci ha chiesto di poter aumentare la capienza hanno fatto lievitare i costi e stiamo facendo nuove valutazioni. Comune, Cagliari Calcio e Regione devono lavorare in sinergia perché è un progetto importante per tutto il territorio. Così come sono importanti i lavori al centro sportivo: non vediamo l’ora, con il decorrere del Covid, che la nuova tribuna dove gioca la Primavera possa essere aperta al pubblico”.