POST GARA 🎙️

06 mar 2022

Edoardo Goldaniga ai microfoni dei media al termine della gara con la Lazio. IL difensore rossoblù, uscito al 77’ per un fastidio alla schiena, ha commentato così il match dell’Unipol Domus:

IMPARARE DAGLI ERRORI

“Conoscevamo la forza del nostro avversario, bisogna dare merito alla Lazio, però non siamo riusciti ad aggredirli e fare il nostro solito gioco. Dopo il gol su rigore ci siamo abbassati e abbiamo preso il raddoppio in ripartenza su un calcio d’angolo nostro: dobbiamo fare più attenzione in questi momenti, dovremo subito correggere gli errori”.

IL PERCORSO CONTINUA

“Anche questa sconfitta fa parte del nostro percorso: ci servirà per continuare sulla nostra strada. Veniamo da un girone di ritorno con ottimi risultati e siamo totalmente focalizzati sul nostro obiettivo, non è una battuta d'arresto come quella di stasera che ci deve abbattere”.

TESTA ALLO SPEZIA

“Cancelliamo subito questa partita e da domani cominciamo a pensare alla sfida di Spezia: uno scontro diretto delicatissimo da affrontare con la cattiveria giusta per portare a casa punti. Ogni gara per noi è come una finale, cercheremo di indirizzarla già in settimana seguendo le indicazioni del mister”.