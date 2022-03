Kourfalidis sino al 2026

02 mar 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Christos Kourfalidis, che si lega al Club fino al 30 giugno 2026.

Nato a Salonicco l’11 novembre 2002, è un centrocampista che sa abbinare doti atletiche a buone qualità palla al piede. Dopo aver giocato nell’Under 17 del Cagliari nella stagione 2018-19, si è trasferito in prestito in Serie D nel Foggia dove ha totalizzato 24 presenze. Rientrato alla base, è diventato capitano della Primavera rossoblù guadagnandosi con tanto lavoro e umiltà la possibilità di esordire in prima squadra.

Il 15 dicembre scorso è partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, confermato nell’undici iniziale da mister Mazzarri anche nel turno successivo contro il Sassuolo. Ha debuttato in Serie A il 23 gennaio contro la Fiorentina; gettato nella mischia nei minuti finali dell’impresa di Bergamo del 6 febbraio, ha mostrato ancora una volta una spiccata personalità, sfiorando il gol del possibile 3-1.

Vent’anni ancora da compiere, ampi margini di miglioramento, un futuro da vivere con la maglia del Cagliari.

Complimenti, Christos!