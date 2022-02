POST GARA 🎙️

27 feb 2022

Alessio Cragno formato supereroe a Torino e i rossoblù vincono 2-1 una sfida pesante per la salvezza. Il portiere commenta la prova maiuscola del collettivo e a livello personale.

GRUPPO STRAORDINARIO

"Stiamo raccogliendo i punti che ci servono per uscire da una situazione complicata, nella quale ci eravamo cacciati per nostri demeriti. Sappiamo di avere bisogno di qualcosa di straordinario nel girone di ritorno e ogni gara la affrontiamo al massimo. Oggi c'era da soffrire, abbiamo fatto di tutto per vincere, una gara straordinaria con umiltà, voglia di dare tutto, compattezza e coraggio. Non dobbiamo guardare all'avversario di turno o alle concorrenti in classifica: andiamo in campo pensando alle nostre qualità e a ciò che siamo oggi come squadra, chi è arrivato a gennaio sta dando una mano, tutto il gruppo ha svoltato e adesso sappiamo ottenere questi risultati preziosi".

PRESTAZIONE SUPER

"È stata una grande parata di puro istinto", commenta l'intervento super su Pjaca, tra i tanti di giornata. "In quelle situazioni non hai tempo di pensare e cerchi solo di chiudere la porta, sono felice perché oggi le parate hanno aiutato a ottenere la vittoria. La sensazione più bella oggi è avere vinto, se poi c'è la prestazione personale tanto meglio. Io cerco sempre di lavorare e prepararmi al meglio per portare il mio mattoncino alla squadra".

SOGNO AZZURRO

"Ora la mia testa è sul Cagliari, sul percorso che stiamo facendo, sulla salvezza. Chiaramente l'azzurro è un sogno a maggior ragione perché ci sono impegni importanti alle porte. Penso al Cagliari, al mio lavoro in rossoblù, poi quando usciranno le convocazioni vedremo".