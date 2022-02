Obert sino al 2026

24 feb 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Adam Obert, che si lega al Club sino al 30 giugno 2026.

Slovacco di Bratislava, classe 2002, è cresciuto nel Settore giovanile del Zbrojovka Brno. Nel 2018 il trasferimento in Italia nelle giovanili della Sampdoria, con cui realizza in Primavera 44 presenze e 2 reti. Nel Cagliari dall’estate 2021, già dal ritiro di Pejo si è fatto apprezzare per le sue qualità.

Impiegato anche in Primavera, ha esordito in Serie A il 24 ottobre 2021: al Franchi contro la Fiorentina Obert ha risposto presente alla chiamata di mister Mazzarri. E sempre contro i viola, nella gara di ritorno del 23 gennaio scorso, ha fatto il suo debutto da titolare, autore all’Unipol Domus di una prova caparbia e autorevole.

Difensore mancino, pulito ed efficace negli interventi, abile anche in fase di possesso, ha sinora totalizzato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia, alle quali vanno ad aggiungersi le 9 in Primavera. Lo scorso giugno ha esordito con la Nazionale U21 del suo Paese, schierato nell’undici titolare che ha battuto la Finlandia per 4-0.

Umile, determinato, con ampi margini di miglioramento: per Obert c’è un futuro in rossoblù tutto da scrivere.

Complimenti e avanti così, Adam!