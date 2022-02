Forza e partitelle

23 feb 2022

Seduta pomeridiana per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini: agli ordini di mister Mazzarri la squadra è scesa in campo per continuare la preparazione alla gara di domenica contro il Torino. Dopo l’attivazione, lavoro atletico e dedicato alla forza; esercitazioni sul possesso palla e serie di partitelle.

Damir Ceter e Nahitan Nandez in personalizzato, a riposo oggi Daniele Baselli per via di un trauma contusivo alla caviglia destra riportato in gara.

Domani, giovedì 24, nuova seduta fissata al pomeriggio.