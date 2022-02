POST GARA 🎙️

21 feb 2022

Grande soddisfazione per la caratura della prestazione contro una delle più forti del torneo, ma anche dispiacere per tre punti che sarebbero stati più che legittimi alla luce di quanto prodotto dai rossoblù. Questo il pensiero del presidente Tommaso Giulini dopo l'1-1 interno contro il Napoli.

GARA SPLENDIDA

"Meritavamo i tre punti, ci sono stati momenti della partita dove mi sono emozionato. L'unico rammarico resta non avere vinto, dispiace perché c'era un clima straordinario finalmente con tantissima gente sugli spalti. È stata una grande partita dei ragazzi, contro una squadra forte come il Napoli che ha creato pochissimo. Se manteniamo questa umiltà davvero possiamo crescere ancora, ci sono elementi come Deiola, Altare e tanti altri che sono emblemi della nuova mentalità".

LA CORSA CONTINUA

"Sicuramente il percorso rimane complicato, il mister ha sempre avuto la nostra fiducia e su di lui non abbiamo mai dubitato. La squadra ha cambiato mentalità, c'è un gruppo operaio che fa ciò che dice il mister e i risultati stanno arrivando, anche se questo è il terzo pareggio che raccogliamo portandoci a casa molta amarezza. Andiamo avanti con questo spirito, ora c'è un'atmosfera nuova e su questo dobbiamo costruire il nostro cammino.