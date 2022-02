POST GARA 🎙️

21 feb 2022

Settantaquattro minuti di sacrificio, lotta e qualità in mezzo al campo per Alberto Grassi, uscito dopo aver dato tutto tra gli applausi scroscianti dell’Unipol Domus. Una prestazione di alto livello che ha contribuito a imbrigliare il Napoli e dominare gran parte dell’incontro. Il numero 27 rossoblù ha commentato così il pari contro i campani:

GRANDE PRESTAZIONE

“Abbiamo qualche rammarico per non aver vinto guardando come si era messa la partita, ma sappiamo di aver messo in difficoltà una grandissima squadra quindi siamo anche soddisfatti e consapevoli di poter far punti con tutti. Abbiamo sbagliato tanti gol, loro hanno segnato alla prima occasione utile”.

IL SUPPORTO DEI TIFOSI

“Ci impegniamo sempre tutti al massimo, dobbiamo continuare su questa strada perché domenica contro il Torino ci aspetta una partita difficile e dobbiamo prepararci bene. Oggi ci siamo goduti il clima dello stadio, è stato bello vedere gli spalti gremiti, c’era il sold out: i nostri tifosi ci hanno dato una carica enorme”.