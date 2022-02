POST GARA 🎙️

21 feb 2022

+ -

Ancora una rete a fare esplodere la Unipol Domus, stavolta vale solo un punto ma cesella un'altra prova di alto livello sotto il profilo personale e di squadra. Gaston Pereiro analizza Cagliari-Napoli con la consapevolezza di chi sa di essere sulla strada giusta.

BRAVI TUTTI

"Abbiamo giocato una grande partita, stiamo continuando sulla strada più giusta e dobbiamo proseguire con questo spirito. Peccato per la mancata vittoria che avremmo meritato, credo che ce l'abbiamo messa tutta e creato davvero molte opportunità. Con questa testa e voglia di fare ci toglieremo tante soddisfazioni, quelle che servono per migliorare la nostra classifica".

GOL PESANTE

"La palla ha rimbalzato beffardamente davanti a Ospina ed è entrata, questo conta. Sarebbe stato perfetto gioire con la nostra gente per una vittoria, la volevamo tutti per dare una ulteriore svolta alla nostra stagione. Avere accanto i tifosi numerosi come oggi, in un clima caldo, è il contesto migliore per combattere insieme".