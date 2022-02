Riaprono le vendite per Cagliari-Napoli

19 feb 2022

Buone notizie per i tifosi rossoblù: l’Unipol Domus aprirà al 75% della capienza in vista di Cagliari-Napoli di lunedì 21 febbraio, come da ultimo Decreto legge che annulla il precedente obbligo del 50%. Subito disponibili circa 4000 tagliandi in più per chi volesse assistere alla gara contro i partenopei: lo stadio a metà della capienza aveva fatto registrare il sold out già nella giornata di giovedì.

I biglietti, con prezzi a partire da 15€ nelle curve, saranno in vendita dalle ore 13.30 di oggi online sul circuito TicketOne. Previste tre tariffe uniche, una per settore (qui i dettagli). A disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 3€ sulle tariffe.

L’ingresso allo stadio sarà possibile presentando il proprio super green pass; non saranno valide le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. I tornelli apriranno alle ore 17, si consiglia di arrivare all’Unipol Domus con congruo anticipo. All'interno dello stadio sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca.

I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.