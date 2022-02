17 feb 2022

Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A. Una prova d’affetto da parte dei tifosi rossoblù, che dimostrano ancora una volta tutta la loro vicinanza alla squadra.

Resterà a disposizione il ticket store di Piazza l’Unione Sarda, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (sabato e domenica chiuso).