POST GARA 🎙️

13 feb 2022

Il suo ingresso in campo ha sparigliato le carte in gioco, l’apporto che si aspettavo il suo allenatore inserendolo nel momento clou del match è arrivato pienamente: Daniele Baselli convince al “Carlo Castellani” di Empoli e con le sue qualità partecipa alla parziale rimonta rossoblù. Di seguito le sue parole rilasciate ai media presenti al termine del match:

OTTIMA REAZIONE

“L’Empoli gioca bene e alla fine del primo tempo ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo reagito alla grande e la vittoria non sarebbe stata immeritata. Qui ho trovato un gruppo che mi ha accolto benissimo e soprattutto unito, come ampiamente dimostrato nelle ultime quattro partire”.

CONCENTRATI SU NOI STESSI

“Siamo concentrati solo su noi stessi, non guardiamo cosa fanno gli avversari. Forse la vittoria del Venezia di ieri ci penalizza pensando alla classifica, ma noi pensiamo sempre a rispondere sul campo come fatto oggi”.