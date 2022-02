Tecnica, tattica e partita

09 feb 2022

Doppia seduta in vista dell’Empoli: i rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello per continuare la preparazione alla gara del “Castellani”. La prima sessione di allenamento, tenuta al mattino, è cominciata in palestra; a seguire attivazione tecnica, rapidità ed esercitazioni 3 contro 3 e 1 contro 1 per andare alla conclusione a rete.

Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, la squadra ha lavorato sul possesso palla e sulla tattica. A chiudere una partita giocata in spazi ridotti.

Damir Ceter, Nahitan Nandez e Leonardo Pavoletti hanno proseguito nei lavori personalizzati.

Il gruppo si ritroverà domani pomeriggio, giovedì 10, per un nuovo allenamento.