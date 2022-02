INTERVISTA 🎙️

06 feb 2022

“La strada è lunga, ma abbiamo intrapreso quella giusta: a Empoli ci aspetta un’altra finale”. Commenta così la vittoria di Bergamo Alessandro Deiola, ospite della trasmissione Videolina Sport. Una gara vissuta a battagliare nel cuore del campo, mettendo come al solito intensità e grinta al servizio del gruppo. Di seguito un estratto del suo intervento:

PAURA DI NESSUNO

“La gara di oggi ci dà sicuramente entusiasmo, è stata dura ma siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Da dopo la pausa abbiamo una mentalità diversa, oggi non abbiamo avuto paura dell’Atalanta e sono sicuro che sia questo lo spirito giusto per raggiungere la salvezza”.

GIORNO DOPO GIORNO

“Non guardiamo la classifica, siamo concentrati solo su noi stessi: abbiamo deluso nel girone d’andata, le cose andavano male e tutto si complicava. La svolta si è vista a Torino contro la Juventus, ora ragioniamo partita dopo partita e continuiamo a lavorare duro”.

IL CONTRIBUTO DEI NUOVI

“Chiunque giochi ci mette l’anima e questo permette di far fronte anche alle assenze. I nuovi arrivati ci stanno dando una grossa mano, penso alla difesa di oggi con Goldaniga, Lovato e Obert. Hanno qualità e lo stanno dimostrando”.

ESSERE SARDI

“Ho il rossoblù tatuato sulla pelle, essere sardi nel Cagliari vale doppio. Da sardo devi sempre dare qualcosa in più e soprattutto far capire a chi viene da fuori cosa rappresentino e quale sia il peso e il valore di questi colori”.

CRESCITA PERSONALE

"I prestiti con Spezia, Parma e Lecce sono stati fondamentali per la mia crescita. Mi hanno formato e migliorato come uomo e calciatore: ora che sono tornato lavoro quotidianamente per crescere ulteriormente, mi arrabbio se mi accorgo di non aver dato tutto ogni giorno”. 

OBIETTIVO SALVEZZA

“La prossima gara è più importante di questa: l’Empoli è forte e ha fatto bene con tante squadre, ma se abbiamo una certezza in questo momento è che tutta la squadra crede nella salvezza e lotterà fino alla fine”.