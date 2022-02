POST GARA 🎙️

06 feb 2022

+ -

Non poteva esserci miglior modo per festeggiare la prima partita da capitano con la maglia rossoblù: Alessio Cragno è stato uno dei grandi protagonisti di giornata, una prestazione eccellente tra i pali che ha contribuito ad avere la meglio sull’Atalanta e tornare dal Gewiss Stadium con tre punti. Queste le sue parole ai margini della gara:

VITTORIA FONDAMENTALE

"Una vittoria importantissima per noi, venir qui e vincere non è da tutti. Per il risultato e per l’atteggiamento, abbiamo lottato su ogni pallone fino all’ultimo minuto, nonostante il lunghissimo recupero concesso dall’arbitro. Festeggiamo oggi consapevoli di non aver fatto ancora nulla, sfruttiamo quest'entusiasmo per darci una spinta ulteriore".

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO

"Dalla partita con la Juventus in poi abbiamo capito che giocando con il giusto atteggiamento sarebbero arrivati risultati importanti. Qualcosa in noi è cambiato, non solo la domenica in campo ma anche in allenamento. Abbiamo un’altra cattiveria e con questo spirito si può sopperire anche ad assenze importanti come quelle di oggi".

EMOZIONI DA CAPITANO

"Indossare la fascia da capitano per la prima volta è stata una grande emozione, la ciliegina sulla torta di una bellissima giornata che ci porta tre punti in più in classifica. Il mister ha sistemato qualcosa a livello tattico e ora ci esprimiamo tutti al meglio".

IL SOSTEGNO DEI TIFOSI

"Sentire il sostegno dei nostri tifosi per noi è vitale. Oggi erano numerosi e si sono fatti sentire per tutti i novanta minuti, soffrono insieme a noi e ci danno una spinta incredibile che ci aiuta ad andare ancora più forte e resistere nei momenti difficili".