POST GARA 🎙️

06 feb 2022

+ -

Match-winner di giornata, doppietta da urlo a Bergamo e Gaston Pereiro commenta la splendida vittoria rossoblù contro l'Atalanta.

FELICI E PRAGMATICI

"Dopo Natale abbiamo lavorato benissimo insieme, seguendo le idee del mister e cambiando pagina. Non abbiamo ancora fatto nulla e quindi ci godiamo questi tre punti senza però illuderci o esaltarci eccessivamente. Siamo felici, sono estremamente contento per quello che ho fatto e quello che hanno messo in campo i ragazzi. Ognuno di noi deve dare il massimo, l'obiettivo di gruppo viene prima di quello personale, vincere su questo campo ci dà autostima e voglia di lottare ancora di più".

EL TONGA SUPER

"Stavo bene sin dall'inizio, ma è la squadra ad essere entrata al meglio in campo, con grande concentrazione. Otteniamo una vittoria importantissima e prestigiosa, ora la cosa che conta è proseguire così pensando già alla prossima, siamo all'inizio del nostro nuovo cammino. Personalmente io cerco sempre di lavorare al meglio, di avere l'atteggiamento migliore ogni giorno, oggi il mister mi ha impiegato da attaccante ed è andata bene, a volte vengo schierato più dietro ma il fattore chiave è sempre la mentalità dei singoli e del collettivo".