Buon compleanno, Andrea!

04 feb 2022

Passato, presente e futuro: basterebbero queste tre parole per descrivere cosa rappresenta Andrea Carboni per il Cagliari. Sardo di Tonara, cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, con determinazione e serietà si è guadagnato giovanissimo l’esordio in Serie A.

Un percorso che ha perseguito con costanza, diventando nel giro di due anni un pilastro della difesa: sono 48 in totale le sue presenze con i quattro mori sul petto.

Oggi Andrea compie 21 anni: auguri di buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!