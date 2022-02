INTERVISTA 🎙️

02 feb 2022

“Abbiamo lavorato tanto dentro di noi e stiamo finalmente riuscendo a esprimere i nostri valori”. È questo il Pavoletti-pensiero, espresso dall’attaccante rossoblù nella trasmissione “Dazn Talks” in diretta sul canale Twitch di Dazn. Di seguito un estratto del suo intervento:

MOMENTO POSITIVO

“La squadra si sta riprendendo dopo mesi tosti, vedo tanta voglia nei miei compagni. Io sto bene, mi alleno con dedizione e mentalità: penso solo a salvare il Cagliari”.

L'INTESA CON JOAO

“Giochiamo insieme da cinque anni: è il nostro capitano, è un leader. Ha sempre avuto movimenti da grande attaccante, ora è uno dei top-5 in Serie A. Gioca per la squadra, corre, fa assist e segna”.

EMOZIONI DA CAPITANO

“Sono stato capitano nella sfida contro il Sassuolo, una grande emozione. Mi sono sempre sentito tra i leader nello spogliatoio, ma indossare quella fascia è stato un coronamento di tutti questi anni in rossoblù. Oggi la Unipol Domus è casa mia”.

RICORDI DI CAGLIARI-PARMA 4-3

“Lo scorso anno la vittoria contro il Parma ci diede la spinta per disputare un finale di stagione strepitoso. Il mio gol fu decisivo per dare speranze alla squadra, lo ricordo come uno dei più importanti della mia carriera”.

LA VITA IN CITTÀ

“Rimanere a vivere a Cagliari una volta conclusa la carriera da calciatore è sicuramente un’opzione: qui ho casa, i miei figli sono nati qui e ora Giorgio inizia ad avere l’accento sardo. I tifosi e i bambini allo stadio mi fanno sempre sentire il loro affetto, mi vedono come uno di loro”.

L'ESEMPIO GIUSTO

“Mi fa piacere aver dato un bell’esempio andando a donare il sangue, invito chi può a farlo: in Sardegna, e non solo, ne abbiamo tanto bisogno, si tratta di un gesto d’amore”.