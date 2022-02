Le operazioni di mercato

01 feb 2022

+ -

Di seguito un riepilogo di tutti i movimenti di mercato realizzati, in entrata e in uscita, in occasione della sessione di mercato invernale 2021-22.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Daniele BASELLI – Acquisizione definitiva dal Torino

Luca GAGLIANO – Risoluzione prestito con l’Avellino

Edoardo GOLDANIGA – Acquisizione definitiva dal Sassuolo

Matteo LOVATO – Acquisizione temporanea dall’Atalanta

Zito LUVUMBO – Risoluzione prestito con il Como*

(*) In forza alla Primavera.

OPERAZIONI IN USCITA

Martin CACERES – Cessione definitiva al Levante

Paolo FARAGÒ – Cessione temporanea con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive al Lecce

Diego GODIN – Risoluzione consensuale del contratto

Riccardo LADINETTI – Cessione temporanea all’Olbia

Massimiliano MANCA – Cessione temporanea all’Olbia

Christian OLIVA – Risoluzione consensuale del contratto