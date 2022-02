31 gen 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Riccardo Ladinetti all’Olbia in prestito sino al termine della stagione 2021-22.

Cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, il centrocampista ha debuttato in Prima squadra il 18 luglio 2020 dopo due ottime stagioni in Primavera, in cui è stato assoluto protagonista con 10 gol in 72 presenze.

Passato in prestito all’Olbia, con la maglia dei bianchi ha disputato 29 gare e realizzato 2 reti. Rientrato al Cagliari, in questa prima parte di stagione ha giocato da titolare la sfida di Coppa Italia del 19 gennaio contro il Sassuolo.

Ora una nuova esperienza in Gallura con la possibilità di continuare il suo percorso di crescita e giocare con continuità.

Buon proseguimento di stagione, Riccardo!