Luvumbo rientra al Cagliari

Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il Como per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Zito Luvumbo.

Nato a Luanda, capitale dell’Angola, il 9 marzo 2002, ha esordito con la Nazionale maggiore del suo Paese appena diciasettenne, nella sfida contro il Gambia valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar: qualche mese prima aveva partecipato alla Coppa del Mondo Under 17, dimostrandosi uno dei migliori prospetti del torneo.

Acquistato dal Cagliari nel settembre 2020, è stato aggregato al gruppo della Primavera di Alessandro Agostini, totalizzando 19 presenze e 5 gol nella stagione 2020-21.

In prestito al Como la scorsa estate, rientra ora al Cagliari dopo l’esperienza in Serie B per rinforzare l’attacco della Primavera rossoblù, all’occorrenza a disposizione della Prima squadra.

Bentornato, Zito!