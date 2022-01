Esercitazioni tecnico-tattiche

28 gen 2022

+ -

Prosegue il lavoro della squadra nella settimana di sosta del campionato. Questo pomeriggio i rossoblù, agli ordini di mister Walter Mazzarri, sono scesi in campo per una seduta dedicata a tecnica e tattica. Dopo un’attivazione tecnica a torelli, il gruppo è stata impegnato in delle esercitazioni specifiche sul possesso palla. A chiudere la sessione una serie di partite a tema giocate su spazi ridotti.

Al lavoro ad Asseminello il neo acquisto Daniele Baselli (qui le sue prime dichiarazioni); Charalampos Lykogiannis, negativo al Covid, è ritornato oggi a disposizione dello staff tecnico. Lavori personalizzati per Damir Ceter, Alessio Cragno e Nahitan Nandez.

Domani, sabato 29, nuovo allenamento in programma al mattino.