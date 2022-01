28 gen 2022

Daniele Baselli sbarca alla corte di Mazzarri, rinforzo di lusso per il centrocampo rossoblù: lo conosciamo meglio in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Club, la prima occasione per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: “Le sensazioni sono buone, ho visto un gruppo unito e con una bella sintonia”.

IL VIDEO