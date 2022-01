Doppia seduta di lavoro

27 gen 2022

Doppia seduta oggi per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. Al mattino, dopo un’attivazione in palestra, la squadra è scesa in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche. A chiudere, una partitella giocata su campo ridotto. Nel pomeriggio: attivazione con torelli e tecnica individuale. Poi lavoro per reparti con difensori e centrocampisti-attaccanti e, per chiudere, serie di partitelle finali.

Lavori personalizzati per Damir Ceter, Nahitan Nandez e Alessio Cragno: il portiere rossoblù ha lasciato il ritiro di Coverciano per via di un affaticamento muscolare alla coscia destra.

Domani, venerdì 28, nuova seduta di allenamento fissata al pomeriggio.