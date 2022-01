Joao Pedro e Cragno in azzurro

24 gen 2022

+ -

Arriva subito dopo il suo decimo gol in campionato la notizia tanto attesa nell’ambiente rossoblù: Joao Pedro è stato convocato dal CT Roberto Mancini per lo stage con la Nazionale, in programma a Coverciano da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio.

Una meritata soddisfazione per il capitano, che proprio grazie alla rete con la Fiorentina è diventato il secondo giocatore nella storia del Cagliari ad aver segnato almeno 10 volte in tre stagioni consecutive in Serie A. Prima di lui ci riuscì solo il miglior marcatore di sempre della nazionale azzurra: Gigi Riva.

Leader tecnico e carismatico, trascinatore nei momenti più difficili, protagonista delle gioie più importanti: tutto il Club è orgoglioso di questo primo traguardo raggiunto. Bravo, Joao!

Per Alessio Cragno si tratta di una conferma: già nel giro della Nazionale, il portiere rossoblù ha esordito con la maglia azzurra contro la Moldavia nell’ottobre 2020, titolare lo scorso maggio nel match giocato proprio a Cagliari contro San Marino. Alessio avrà così l’occasione di continuare a dimostrare, anche in sede di stage, tutte le sue qualità.