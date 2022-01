Tecnica e partitelle

20 gen 2022

+ -

La squadra è scesa in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini in vista della gara di domenica dell’Unipol Domus contro la Fiorentina (ore 12.30). Agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, i rossoblù hanno iniziato la seduta con un’attivazione tecnica; a seguire combinazioni e conclusioni a rete e in chiusura una serie di partitelle. Lavoro di scarico in palestra per i calciatori più impiegati in gara ieri.

Ad Asseminello ha ripreso oggi gli allenamenti Christian Oliva. Parzialmente in gruppo Luca Ceppitelli, lavori personalizzati per Damir Ceter.

Domani è in programma una nuova seduta di allenamento, fissata al pomeriggio.