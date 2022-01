POST GARA 🎙️

19 gen 2022

+ -

Un fuorigioco millimetrico gli ha tolto la gioia del gol: una rete da grande attaccante, una zampata al volo ad anticipare i difensori. Leonardo Pavoletti, capitano di giornata, è stato protagonista di una partita caparbia, di lotta e sacrificio sino all’ultimo secondo. L’attaccante livornese parla così al temine di Sassuolo-Cagliari.

MENTALITÀ GIUSTA

“Anche oggi siamo scesi in campo con la giusta mentalità, ormai non è più un caso. Con questa cattiveria, approcciando le gare in questo modo, riusciremo a fare bei risultati. Mi piace l’atteggiamento del gruppo e l’unione d’intenti, volevamo dare subito uno scossone a inizio anno e ci siamo riusciti”.

IL PROSSIMO IMPEGNO

“Domenica contro la Fiorentina servirà una prova gagliarda, loro sono fortissimi, ma a noi servono punti e in casa queste partite vanno vinte. Nelle ultime due gare non siamo stati premiati dal risultato, ma abbiamo fatto vedere un buon gioco, sempre aggressivi a tutto campo: il Cagliari è vivo”.