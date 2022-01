I convocati per la Coppa Italia

18 gen 2022

Sono 20 i convocati di mister Mazzarri per la gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 17.30, diretta televisiva su Italia 1). In lista anche i Primavera Nicolò Cavuoti (maglia numero 26), Jacopo Desogus (38), Christos Kourfalidis (39), Luigi Palomba (41), Yurie Iovu (42), Eldin Lolic (43), Lisandru Tramoni (45).